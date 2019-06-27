Счетная палата "рассекретила" гостайну

Ожидается, что основными пользователями репозитория и кода станут программисты, дизайнеры и аналитики. Но на первом этапе внимание будет концентрироваться не на наработках в области кода, а на просветительской деятельности репозитория — в планы Счетной палаты входит добавление обучающих материалов по работе с открытыми финансовыми данными. “Хранилище будет регулярно обновляться и пополняться пакетами для дизайнеров и программистов”, — заверяют инициаторы проекта.

“В репозитории кода есть целый блок “Образовательные ресурсы”, есть исторические архивные данные, например, архив бюллетеня Счетной палаты с 1999 по 2010 гг.; их на официальном сайте сейчас нет”, — отмечает эксперт Счетной палаты Иван Бегтин. “Также там есть код сбора и обработки данных из госинформсистем. Мы будем выкладывать туда дизайн-макет, код аналитических инструментов и многое другое. Информация будет обновляться не реже, чем раз в месяц, а далее на постоянной основе”.