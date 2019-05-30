Сдающих квартиры в аренду посчитают и заставят платить налоги

Минэкономики может предложить систему, которая вынудит владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в министерстве.

Собственников обяжут получать специальные идентификаторы, которые затем должны фиксироваться во всех объявлениях и системах бронирования. Такая система поможет налоговикам выявлять неплательщиков. Если идентификатор не указать, то сервису и собственнику будет грозить штраф.

К концу июня Минэкономики будет готово отправить заинтересованным министерствам и ведомствам первую версию законопроекта.

По мнению экспертов, сильнее всего мера ударит по небольшим сервисам бронирования, работающим в Крыму: многие из них могут уйти с рынка.