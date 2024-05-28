СДЭК возобновит полноценную работу с 29 мая

Как заявил представитель СДЭК, выдача отправлений будет полностью восстановлена не позднее 29 мая. При этом компания подготовит и резервные схемы работы.

«Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы» — сообщил Берггерн.