СДЭК возобновит полноценную работу с 29 мая

Опубликовано 28 мая 2024, 15:39
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СДЭК возобновит полноценную работу с 29 маяОб этом рассказал один из руководителей
Директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггерн сообщил, что сервис возобновит полноценную работу через несколько дней. Сбой в работе компании был вызван внедрением в инфраструктуру СДЭК вируса-шифровальщика.
Как заявил представитель СДЭК, выдача отправлений будет полностью восстановлена не позднее 29 мая. При этом компания подготовит и резервные схемы работы.
«Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы» — сообщил Берггерн.