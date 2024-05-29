СДЭК опровергла слухи о возможной утечке пользовательских данных из-за вируса

В СДЭК по этому поводу ответили отрицательно, объяснив, что все данные надёжно хранятся в зашифрованном виде, и нет оснований полагать, что хакеры получили к ним доступ.

СДЭК постепенно восстанавливает работоспособность своих ресурсов: 28 мая была частично восстановлена функциональность сайта, а 29 мая возобновилась выдача отправлений.

«У нас нет оснований считать, что к ним был получен доступ», — отметили в пресс-службе СДЭК, комментируя возможную утечку.