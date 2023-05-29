СДЭК резко разбогател после ухода DHL из России и открыл новые склады для более быстрой доставки

Логистический оператор СДЭК арендовал огромную площадь в новом складском комплексе «PNK парк МКАД-М4» на юге Московской области. Это партнёрство позволит СДЭКу сократить время доставки и развит бизнес в течение следующих 7-10 лет. СДЭК активно расширяет свои логистические возможности, учитывая уход из России международных операторов доставки, таких как DHL и TNT.

Стоимость аренды в «PNK парк МКАД-М4» оценивается в 9500—9800 рублей за 1 квадратный метр в год, по мнению экспертов. Суммарно СДЭК может платить от 840 миллионов до 1,06 миллиарда рублей ежегодно за аренду. Возможно, владелец склада предоставил скидку за аренду такой большой площади.

Это вторая крупная сделка аренды площадей СДЭКа на складах Московского региона в 2023 году. Рекорд принадлежит компании Ozon, которая договорилась о строительстве логистического комплекса площадью 130 000 квадратных метров.

Кроме того, СДЭК открыл новый складской комплекс в Шанхае, Китай. Это решение было принято в связи с увеличением товарооборота между Россией и Китаем и упрощением закупок товаров в Китае для российских компаний. Компания уже имеет аналогичные склады в Италии, Азербайджане, Казахстане и Белоруссии.