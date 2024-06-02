СДЭК сообщил о возобновлении приёма отправлений курьерами

СДЭК объявил о возобновлении приёма посылок курьерами с 2 июня, подтверждая нормальную работу с уже оформленными заказами. Компания также активно восстанавливает работоспособность всех своих сервисов после технического сбоя.

С начала июня возобновляется приём посылок курьерами, но существуют временные ограничения: принимаются отправления только по обычным тарифам, а также не принимаются заказы с опцией «Реверс» или «Клиентский возврат». Если вы уже создали заказ, вам нужно создать новый. В настоящее время приём посылок в постаматы не осуществляется.

Ранее сообщалось, что движение посылок восстановлено, и компания заверила клиентов, что их заказы находятся в пути. Кроме того, приложение CDEK продолжает работать, позволяя отправлять грузы и отслеживать их движение.