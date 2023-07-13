Сделанное на iPhone фото перепутали с работой ИИ и не пустили на фотоконкурс

Сьюзи Догерти, мать молодого фотографа, распечатала снимок своего сына, на котором он позирует с манекенами на выставке Gucci, и отправила его на местный фотоконкурс.

Несмотря на положительное впечатление от фотографии, судьи решили исключить работу из конкурса, полагая, что она была создана искусственным интеллектом.

Это вызвало некоторое замешательство у Сьюзи и её сына, однако юноша не расстроился, а наоборот, счеё это комплиментом. Он сказал, что если его фотографию приняли за работу ИИ, значит, она действительно получилась хорошей.

Отметим, что произошедшее вызвало обсуждения о границах между фотографией, сделанной человеком, и работой искусственного интеллекта. Оно также подчеркнуло значимость и впечатляющие возможности современных смартфонов в создании высококачественных изображений.