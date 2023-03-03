Сделано в Китае, но оборудование российское: Минпромторг объяснил критерии оценки

Сделано в Китае, но оборудование российское: Минпромторг объяснил критерии оценкиДля включения в список отечественного оборудования необходимо получать баллы
Минпромторг сообщил об обсуждении с телекомотраслью новых правил, которые вступят в силу в сентябре 2023 года. Речь идёт о начислении компаниям баллов за выполнение требований по соответствию критериям «отечественности» телекомоборудования.
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К нему относятся коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и другие устройства. Баллы будут начислять за выполнение базовых и необходимых требований, в частности, необходимо владеть правами на конструкторскую документацию изделий и исходный код системного программного обеспечения, располагать сервисными центрами для обслуживания, собственной производственной площадкой и т.п.
Только в случае выполнения всех требований и начисления нужного количества баллов оборудование будет внесено в перечень отечественного.