Сделано в Китае, но оборудование российское: Минпромторг объяснил критерии оценки

К нему относятся коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и другие устройства. Баллы будут начислять за выполнение базовых и необходимых требований, в частности, необходимо владеть правами на конструкторскую документацию изделий и исходный код системного программного обеспечения, располагать сервисными центрами для обслуживания, собственной производственной площадкой и т.п.

Только в случае выполнения всех требований и начисления нужного количества баллов оборудование будет внесено в перечень отечественного.