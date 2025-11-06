Сделка Google по покупке Wiz на $32 млрд прошла антимонопольную проверку в США

Стоимость сделки оценивается примерно в 32 млрд долларов. Это может стать крупнейшим приобретением для Alphabet, материнской компании Google. Планируется, что решения Wiz будут интегрированы в облачное подразделение Google Cloud, что позволит расширить предложения по защите данных и снижению рисков для корпоративных клиентов.

Ранее сообщалось, что американские власти изучали, не приведёт ли покупка Wiz к уменьшению конкуренции на рынке услуг кибербезопасности. Проверка была инициирована летом.

Компания Google заявила, что процесс согласования продолжается и в других странах. Ожидается, что сделка будет завершена в 2026 году при выполнении стандартных условий закрытия.