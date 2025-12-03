Сделка Nvidia и OpenAI на $100 млрд пока не закрыли

Опубликовано 03 декабря 2025, 21:281 мин.
Сделка Nvidia и OpenAI на $100 млрд пока не закрылиПереговоры еще идут
Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс заявила, что окончательное соглашение о потенциальных инвестициях в OpenAI на сумму до 100 миллиардов долларов еще не подписано. Переговоры между компаниями продолжаются.
Согласно ранее объявленным планам, сделка предполагает развертывание для OpenAI вычислительных систем Nvidia мощностью не менее 10 гигаватт. Этот объем энергии мог бы обеспечить более 8 миллионов домов в США.
Кресс отметила, что возможные поставки чипов для OpenAI не входят в текущий портфель заказов Nvidia, который оценивается в 500 миллиардов долларов до 2026 года. Сделка с OpenAI увеличит эту сумму.
OpenAI является крупным покупателем чипов Nvidia. Ранее компания также объявила о планах инвестировать до 10 миллиардов долларов в другой ИИ-стартап, Anthropic.