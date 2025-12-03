Сделка Nvidia и OpenAI на $100 млрд пока не закрыли

Согласно ранее объявленным планам, сделка предполагает развертывание для OpenAI вычислительных систем Nvidia мощностью не менее 10 гигаватт. Этот объем энергии мог бы обеспечить более 8 миллионов домов в США.

Кресс отметила, что возможные поставки чипов для OpenAI не входят в текущий портфель заказов Nvidia, который оценивается в 500 миллиардов долларов до 2026 года. Сделка с OpenAI увеличит эту сумму.

OpenAI является крупным покупателем чипов Nvidia. Ранее компания также объявила о планах инвестировать до 10 миллиардов долларов в другой ИИ-стартап, Anthropic.