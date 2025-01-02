Seagate представила самый большой жесткий диск с объемом 32 ТБ

Диск Exos M доступен в двух версиях: 30 ТБ с использованием традиционной технологии Conventional Magnetic Recording (CMR) и 32 ТБ, который использует более спорную технологию Shingled Magnetic Recording (SMR). В последней записи данных накладываются друг на друга, что позволяет увеличить емкость, но вызывает вопросы по надежности. Это также используется в диске Western Digital с аналогичной емкостью.

Новый диск построен на технологии Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) и Mozaic 3+, что позволяет достичь плотности хранения 3 ТБ на пластине. Несмотря на опасения в отношении надежности HAMR, Seagate уверяет, что эти проблемы были решены. Компания утверждает, что их диск имеет среднее время наработки на отказ в 2,5 миллиона часов, что делает его долговечным и надежным.

Диск поддерживает интерфейс SATA III и скорость передачи данных до 6 Гбит/с. Seagate заявляет, что новая модель более энергоэффективна, чем ее предшественники, снижая эксплуатационные расходы и помогая компании достичь целей по устойчивому развитию. Новый продукт также использует больше переработанных материалов, чем предыдущие диски компании.