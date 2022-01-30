Себестоимость автомобилей Илона Маска упала до 36 тыс долларов

Компания Tesla сообщила, что себестоимость одного ее автомобиля теперь в среднем составляет 36 тыс долларов (включая все затраты и расходы, непосредственно связанные с производством продукта), без учета накладных расходов, расходов на продажи и маркетинг (в который Tesla не особо и вкладывается что позволяет ей экономить значительные средства).

Tesla добавила: “Мы считаем, что наши текущие проекты, включая крупные литые изделия, структурные аккумуляторные блоки и многие другие, помогут нам и дальше минимизировать стоимость нашей продукции”.

Кроме того, общая валовая прибыль Tesla достигла 4,847 млрд долларов США в четвертом квартале 2021 года. При этом прибыль с каждого электрокара Tesla почти в два раза выше, чем у Porsche или Ferrari – 30,6% против 16,7% и 18% соответственно.