SEC расследует OpenAI на предмет обмана инвесторов

Опубликовано 29 февраля 2024, 22:15
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SEC расследует OpenAI на предмет обмана инвесторовВ ходе дискуссий
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении OpenAI, проверяя, были ли инвесторы введены в заблуждение в ходе острой дискуссии о руководстве в прошлом году, сообщает Wall Street Journal. Регулятор изучает внутреннюю переписку главы исполнительного комитета Сэма Альтмана относительно его увольнения в ноябре.
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SEC направила компании в декабре повестку в суд и попросила высших руководителей OpenAI сохранить внутренние документы. Альтман согласился на внутреннее расследование для восстановления своей должности. Расследование может не привести к выявлению нарушений со стороны сторон, вовлеченных в процесс.
Споры вокруг финансирования внешнего проекта по чипам, а также конфликт с бывшим членом совета Хелен Тонер по поводу критической к компании научной статьи, стали причиной потери доверия к Альтману. Расследование OpenAI ведут юристы из фирмы WilmerHale.
Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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