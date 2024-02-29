SEC расследует OpenAI на предмет обмана инвесторов

SEC направила компании в декабре повестку в суд и попросила высших руководителей OpenAI сохранить внутренние документы. Альтман согласился на внутреннее расследование для восстановления своей должности. Расследование может не привести к выявлению нарушений со стороны сторон, вовлеченных в процесс.

Споры вокруг финансирования внешнего проекта по чипам, а также конфликт с бывшим членом совета Хелен Тонер по поводу критической к компании научной статьи, стали причиной потери доверия к Альтману. Расследование OpenAI ведут юристы из фирмы WilmerHale.