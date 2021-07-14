Sega могут оштрафовать на $5 млн за мошенничество с игровыми автоматами

Инициатором суда выступил житель Калифорнии по имени Марсело Муто. Он обратился с иском в местный суд, обвинив Sega в мошенничестве. Так, по словам Марсело Муто, выиграть в автоматах Key Master, целью которых стоит попасть ключом в «замочную скважину», можно только по удаче, а не благодаря глазомеру.

Более того, по мнению пострадавшего, приз выдается только после конкретного количества проигрышей. Претензия его в том, что эта информация не указывается в руководстве к устройству. Сообщается, что по умолчанию приз не выходит, пока число проигрышей не достигнет 700, однако это число можно запрограммировать в большую или меньшую сторону.

Марсело Муто расценил это как обман и теперь требует с Sega компенсацию в размере 5 миллионов долларов. Также он хочет добиться того, чтобы компания перестала скрывать данное условие и писала его на автоматах.