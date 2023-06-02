Сегодня день рождения первого космодрома в мире

Космодром «Байконур» — это легендарное место, которое уже почти 70 лет служит отправной точкой для множества космических миссий. Здесь начинался исторический полет Юрия Гагарина на корабле «Восток», здесь запущены первые искусственные спутники Земли, корабли «Восход» и «Союз», а также орбитальные станции. Космодром «Байконур» — это огромная территория, занимающая площадь в 7 тысяч квадратных километров, на которой расположены подготовительные комплексы для ракет, пусковые установки, корпуса для испытаний и другие объекты, необходимые для осуществления космических запусков. Космодром расположен в городе Байконур, который имеет особый статус и функционирует по двум законодательствам — России и Казахстана. Здесь действуют два суда, два военкомата, два загса и применяются две валюты.

Название «Байконур» получил космодром благодаря необычной истории. На самом деле, изначально космодром располагался ближе к посёлку Тюратам и был известен как «Тюратамский космический комплекс» в иностранной прессе XX века. Но для запутывания иностранных шпионов Советский Союз создал поддельный космодром в Байконуре, и это название прижилось и осталось до сегодняшнего дня.

Космодром «Байконур» имеет свои символы и легенды. На его территории произрастает уникальный цветок-символ — тюльпан Борщова, о котором упоминается во многих источниках и поэтических произведениях, посвящённых Байконуру. Именно отсюда стартовал первый космический турист — Деннис Тито, который заплатил 20 миллионов долларов за своё путешествие в космос. Байконур также привлекает любителей космоса и туристов благодаря возможности посетить его объекты, музеи и наблюдать запуски ракет.

Космодром «Байконур» имеет огромное значение для осуществления космических миссий. Он используется для запуска различных космических аппаратов, исследования природных ресурсов Земли, метеорологических систем и отправки межпланетных станций. Сегодня благодаря экскурсиям, предлагаемым турагентствами, любознательные путешественники могут увидеть и почувствовать атмосферу этого уникального места, прогуляться по его объектам и наблюдать за запусками ракеты.