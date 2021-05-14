Сегодня к Земле приблизится астероид, превышающий размеры пирамиды Хеопса

Так, диаметр небесного тела находится в промежутке от 88 до 200 метров, пишет Express. Минимальное расстояние между ним и Землей будет достигнуто в 13:04 по московскому времени. Но, отмечают эксперты, астероид не представляет для нас опасности — ближайшая точка всё равно будет в 15 раз дальше того расстояние, что разделяет Луну и нашу планету.

Напомним, что ранее, в конце апреля, стало известно о намерении специалистов NASA начать подготовку к столкновению с условным астероидом. Это нужно для того, чтобы выработать план для избежания столкновений с небесными телами либо хотя бы минимизировать ущерб от подобных инцидентов.