Секрет долголетия? Учёные нашли микс из бактерий, которые позволяют людям жить дольше

Учёные изучили 176 японцев, которым исполнилось 100 лет и более, и обнаружили, что в их желудочно-кишечном тракте присутствует уникальная смесь бактерий и вирусов.

Согласно исследованию, кишечные бактерии этих долгожителей производят совершенно новые молекулы, которые обеспечивают им устойчивость к патогенным, то есть болезнетворным, микроорганизмам. Это помогает им быть более защищёнными от болезней, связанных со старением, что, вероятно, является одной из причин их продолжительной жизни.

Но исследование не только раскрывает секрет долголетия этих «столетних японцев», но и открывает двери к возможности увеличения продолжительности жизни других людей. Учёные предлагают, что изменение микробиома человека до оптимального баланса вирусов и бактерий может стать ключом к более долгой и здоровой жизни.