Секрет фирмы: популярная в Нью-Йорке баня работала на тепле биткоин-фермы

Оказалось, что вместо традиционного дровяного огня для нагрева воды используются биткоин-фермы. Представители Bathhouse уверяют, что таким образом они пытаются использовать криптовалюту в экологически полезных целях.

Новость о необычном методе нагрева воды была опубликована в Instagram-аккаунте бани. Однако эта информация не была принята клиентами с восторгом. Негативные комментарии начали заполнять пост — в них выражалось массовое сомнение в этичности такого подхода.

Сооснователь Bathhouse, Джейсон Гудман, отметил, что он не понимает возмущения посетителей, поскольку электричество, которое используется для майнинга, могло бы быть использовано для питания обычного обогревателя бассейна.