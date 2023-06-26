Наука и технологии
20:39, 26 июня 2023
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Секрет фирмы: популярная в Нью-Йорке баня работала на тепле биткоин-фермы

Клиенты почему-то недовольны

Популярная нью-йоркская баня Bathhouse вызвала недовольство у своих посетителей, раскрыв секретный способ подогрева своих бассейнов.

Оказалось, что вместо традиционного дровяного огня для нагрева воды используются биткоин-фермы. Представители Bathhouse уверяют, что таким образом они пытаются использовать криптовалюту в экологически полезных целях.

Новость о необычном методе нагрева воды была опубликована в Instagram-аккаунте бани. Однако эта информация не была принята клиентами с восторгом. Негативные комментарии начали заполнять пост — в них выражалось массовое сомнение в этичности такого подхода.

Сооснователь Bathhouse, Джейсон Гудман, отметил, что он не понимает возмущения посетителей, поскольку электричество, которое используется для майнинга, могло бы быть использовано для питания обычного обогревателя бассейна.

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