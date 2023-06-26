Секрет фирмы: популярная в Нью-Йорке баня работала на тепле биткоин-фермы

Секрет фирмы: популярная в Нью-Йорке баня работала на тепле биткоин-фермыКлиенты почему-то недовольны
Популярная нью-йоркская баня Bathhouse вызвала недовольство у своих посетителей, раскрыв секретный способ подогрева своих бассейнов.
Оказалось, что вместо традиционного дровяного огня для нагрева воды используются биткоин-фермы. Представители Bathhouse уверяют, что таким образом они пытаются использовать криптовалюту в экологически полезных целях.
Новость о необычном методе нагрева воды была опубликована в Instagram-аккаунте бани. Однако эта информация не была принята клиентами с восторгом. Негативные комментарии начали заполнять пост — в них выражалось массовое сомнение в этичности такого подхода.
Сооснователь Bathhouse, Джейсон Гудман, отметил, что он не понимает возмущения посетителей, поскольку электричество, которое используется для майнинга, могло бы быть использовано для питания обычного обогревателя бассейна.