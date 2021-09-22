Секретная служба США закупилась дронами, признанными угрозой нацбезопасности страны

По данным Axios, соответствующая информация доступна в закупочных документах. При этом, как сообщили эксперты отрасли, спецслужбы могли закупить дроны для анализа уязвимостей. Правда, в материалах закупки нет никакого упоминания чего-либо подобного.

Что же до самого ведомства, то его представители лишь отметили, что закупленные гаджеты «дополнят существующий парк малых беспилотных летательных аппаратов».

Иронично, что такие же дроны закупили и в ФБР. Правда, бюро сделало это за несколько дней до публикации Пентагона.