Секретная служба США закупилась дронами, признанными угрозой нацбезопасности страны

Наука и технологии
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Секретная служба США закупилась дронами, признанными угрозой нацбезопасности страныИ пока что никак не прокомментировала случившееся
В сети появилась информация о достаточно забавной ситуации, случившейся в США. 26 июля 2021 года Секретная служба страны приобрела дроны DJI. Всё бы ничего, но за три дня до этого минобороны объявило гаджеты этой компании угрозой национальной безопасности.
По данным Axios, соответствующая информация доступна в закупочных документах. При этом, как сообщили эксперты отрасли, спецслужбы могли закупить дроны для анализа уязвимостей. Правда, в материалах закупки нет никакого упоминания чего-либо подобного.
Что же до самого ведомства, то его представители лишь отметили, что закупленные гаджеты «дополнят существующий парк малых беспилотных летательных аппаратов».
Иронично, что такие же дроны закупили и в ФБР. Правда, бюро сделало это за несколько дней до публикации Пентагона.