Секретно, говорили они: в США выяснят, откуда произошла утечка об Иране и Израиле

Как сообщается, документы каким-то образом попали в Сеть, первым утечку опубликовал Telegram-канал Middle East Spectator, пишущий о Ближнем Востоке.

Но эти документы в принципе не должны были попасть в третьи руки, поскольку на них стоит гриф «совершенно секретно». Кроме того, все документы в утечке маркируются для просмотра исключительно союзниками из «Пяти глаз» (FVEY), в который входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

FVEY — альянс пяти указанных государств и их разведывательных служб. Эти страны обмениваются между собой данными радиоэлектронной разведки.

Как пишет CNN, в утечке описана подготовка Израилем удара по Ирану, как то: учения израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух-земля», планировка логистики и транспортировки боеприпасов. На этих основаниях предполагается, что всё это — подготовка Израиля к точечным боевым действиям.

Все данные собраны Национальным агентством геопространственной разведки США, а в Пентагон переданы из Агентства национальной безопасности.

Секретные документы начали распространяться в интернете 18 октября, а датированы 15 и 16 октября. То есть речь идёт о молниеносной утечке, учитывая, откуда она произошла.

Расследование будет вести ФБР и различные учреждения из Разведывательного сообщества США. Цели расследования очевидны: кто имел доступ к документам и с какой целью их слили. Предположительно, утечка произошла из Пентагона.