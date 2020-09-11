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Секретное оружие Трампа оказалось термоядерной боеголовкой
За наводку спасибо экспертам
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его страна обладает секретным вооружением, о котором не знает ни одно другое государство. Но, судя по появившемся вскоре данным, секретное оружие Трампа оказалось термоядерной боеголовкой малой мощности W76-2.
По крайней мере, именно об этом написало издание Popular Mechanics:
Президент, вероятно, имел в виду W76-2, новую ядерную боеголовку, разработанную для установки на баллистические ракеты ВМС США Trident D-5, запускаемые с подводных лодок.
При этом онлайн-площадка также напомнила, что на сегодняшний день Соединенные Штаты обладают 12 субмаринами, причем каждая из них оснащена примерно 20 ракетами UGM-133A Trident D-5. В свою очередь каждая такая ракета способна переносить 4-5 боеголовок W76 мощностью по 100 килотонн — об этом говорится в открытых источниках.