Секретное оружие Трампа оказалось термоядерной боеголовкой

При этом онлайн-площадка также напомнила, что на сегодняшний день Соединенные Штаты обладают 12 субмаринами, причем каждая из них оснащена примерно 20 ракетами UGM-133A Trident D-5. В свою очередь каждая такая ракета способна переносить 4-5 боеголовок W76 мощностью по 100 килотонн — об этом говорится в открытых источниках.