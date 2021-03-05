Наука и технологии
Сегодня в 08:18
Секретное подразделение Google разрабатывает устройство для «суперслуха»
Высокотехнологичный слуховой аппарат?
X Lab (экс-Google X) на постоянной основе занимается изобретением чего-то нового. В своё время подразделение разработало Google Glass — первые готовые к выходу на рынок «умные» очки. Сейчас же, судя по всему, в нём заняты созданием устройства для «суперслуха».
Называется проект Wolverine («Росомаха»). Как пишет 9to5Google, работа над ним началась в 2018 году. За это время инженеры успели создать множество разных прототипов в разных форм-факторах, в то числе и в дизайне накладных наушников. Но прототип, который дорабатывается сейчас, получился заметно меньше.
Основной проблемой, которая прямо сейчас стоит перед разработчиками — это появление в устройстве возможности отделять голос определённого человека от целой толпы шумящих людей. Работники X Lab, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что их новинка должна будет в первую очередь помочь людям с проблемами слуха.