Секретное подразделение Google разрабатывает устройство для «суперслуха»

Называется проект Wolverine («Росомаха»). Как пишет 9to5Google, работа над ним началась в 2018 году. За это время инженеры успели создать множество разных прототипов в разных форм-факторах, в то числе и в дизайне накладных наушников. Но прототип, который дорабатывается сейчас, получился заметно меньше.

Основной проблемой, которая прямо сейчас стоит перед разработчиками — это появление в устройстве возможности отделять голос определённого человека от целой толпы шумящих людей. Работники X Lab, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что их новинка должна будет в первую очередь помочь людям с проблемами слуха.