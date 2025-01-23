Секретные документы: руководство Nokia предупреждали о смерти из-за выхода iPhone

Опубликовано 23 января 2025, 08:361 мин.
Секретные документы: руководство Nokia предупреждали о смерти из-за выхода iPhoneИронично
В недавно обнаруженных архивах был найден секретный внутренний документ Nokia, где девять сотрудников компании в 2007 году предупреждали руководство о серьезной угрозе, которую представляет iPhone.
Этот отчет появился уже на следующий день после презентации первого смартфона Apple.
Согласно документу, команда указала, что iPhone с сенсорным экраном и инновационным интерфейсом может установить новый стандарт пользовательского опыта.
Они отметили его стильный дизайн, уникальные интернет-функции и потенциал стать культовым устройством. Сотрудники подчеркнули, что Nokia необходимо срочно развивать собственный сенсорный интерфейс, чтобы противостоять новому конкуренту.
Однако руководство Nokia проигнорировало предупреждения. В то время компания занимала около 50% мирового рынка мобильных телефонов и считалась эталоном стиля и технологий.
Но за 7 лет доминирующий бренд потерял позиции и полностью ушел с рынка смартфонов.