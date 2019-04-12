Секретный список Центробанка с российскими спонсорами террористов и специалистами по отмыву денег слили в сеть

Данные более сотни тысяч клиентов банков из черного списка Центробанка оказались в интернете. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ», заметившее базы данных отказников на специализированных форумах.

Речь идёт об информации о примерно 120 тысяч клиентов, которым отказали в обслуживании финансовые организации по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ).

Как отмечают юристы, многие клиенты попадают в черный список случайно, но помимо проблем с банками у них теперь могут возникнуть дополнительные сложности, например, при устройстве на работу.

По оценке экспертов, это первый случай появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с Банком России. В самом Центробанке и Росфинмониторинге настаивают на невозможности утечек. Опрошенные журналистами IT-эксперты считают, что вина лежит именно на Банке России из-за ошибки в проектировании системы безопасности передачи данных.