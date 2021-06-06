Секс-игрушки назвали полезными в лечении диабета

Так, исследователи пришли к выводу, что секс-игрушки могут помочь при наличии постоянных болей в простате. Помимо прочего они могут быть полезны после облучения или хирургического вмешательства в органы малого таза, закончившегося повреждением нервов.

Исследователи перечислили болезни, в лечении которых интимные игрушки могут оказывать положительное действие. Так, помимо проблем с сексуальными расстройствами и либидо они могут быть полезны для людей с неврологическими нарушениями, болезнями сердца, диабетом, склерозом, а также с травмами спинного мозга.

Ученые считают, что секс-игрушки способствуют устранению предубеждений и страхов, а также расширяют кругозор. В то же время, начать ими пользоваться рекомендуется после посещения профильного врача.