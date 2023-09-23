Сексолог рассказала, существует ли оптимальная продолжительность полового акта

По словам Френч, нужно сосредотачиваться не на длительности секса, а на том, какое качество проникновения, комфортно ли партнёрам: секс продолжительностью 10 минут может оказаться приятнее получасового.

В отношении длительности секса эксперт отметила, что не понятно, когда «включать метафорический таймер» — в момент проникновения или с начала прелюдии. Ведь сексуальная близость — не механические фрикции. Женщине для полноценных отношений нужно 20-40 минут, чтобы полностью возбудиться: в этот период кровь приливает к половым органам, которые начинают реагировать на близость соответствующим образом.

Сексолог подытожила, что вместо длительности нужно задумываться о разных формах получения наслаждения партнёрами и обращаться к профессионалам в случае проблем.

«Если вы испытываете дискомфорт, когда дело доходит до секса, всегда лучше обратиться к профессионалу. Но если вы беспокоитесь лишь о том, как долго он должен или не должен длиться, тогда примите это как знак расслабиться, отпустить всё и наслаждаться процессом, независимо от того, длится он 10 минут или 100», — рассказала Френч.