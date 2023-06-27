Селекционеры из России вывели два новых сорта малины

Специалисты Федерального научного селекционно-технологического центра садоводства и питомниководства (ФНЦ Садоводства) вывели два новых сорта малины — Иван Купала и Салют — которые отличаются сладостью, ароматом и устойчивостью к болезням.

На их создание селекционерам понадобилось более 12 лет. По словам руководителя проекта Сергея Евдокименко, названия сортов появились не случайно. В первом случае ягоды созревали на кустах к славянскому празднику, а у другого сорта плодовые веточки расположены во все стороны так, «словно брызги салюта осветили ночное небо».

Новые сорта устойчивы к антракнозу и септориозу — их не надо обрабатывать химическими веществами для борьбы с микроскопическими грибами. Поэтому ягоды получатся экологически чистыми и безопасными для потребления.

Выращивать культуры можно в промышленных масштабах, так и в личных подсобных хозяйствах, подчеркивают в ФНЦ Садоводства.

Обе новинки прошли сортоиспытания и уже внесены в Госреестр.