Селфи с фильтрами назвали потенциальной причиной проблем с психикой

Отмечается, что в США молодые люди настолько часто обращаются с просьбой изменить свою внешность так, чтобы выглядеть как на селфи, что этому явлению уже присвоили термин “селфи-дисморфофобия”. Отмечается, что в психиатрии дисморфофобией принято считать такое расстройство, при котором человек переживает ввиду неочевидных для других мелочей в своем внешнем виде.

По словам доктора медицинских наук Джуэла Грейвуда, частая эксплуатация фильтров приводит к закреплению в сознании пользователей нереалистичных представлений о себе. Причем людей может не устроить своя внешность даже после пластической операции.