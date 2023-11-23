Сэм Альтман вернулся в OpenAI. Что дальше?

Сэм Альтман, сооснователь и глава OpenAI, компании, стоящей за созданием ChatGPT, внезапно был уволен с поста генерального директора. Это решение вызвало бурную реакцию среди сотрудников и партнёров компании.

Ситуация начала развиваться 17 ноября, когда совет директоров OpenAI объявил об увольнении Альтмана. После этого последовали переговоры о его возвращении на пост, которые в итоге привели к соглашению о возвращении Альтмана вместе с президентом компании Грегом Брокманом.

В состав свежего совета директоров войдут новые члены, в том числе представители от Microsoft.

Этот поворот событий произошел спустя почти год после запуска ChatGPT, который быстро стал популярным и вызвал гонку создания инструментов генеративного ИИ.

Отметим, что сменивший Альтмана сооснователь Twitch Эммет Шир заявлял о желании замедлить развитие искусственного интеллекта.

Возвращение же главы компании на свою позицию может говорить о том, что ChatGPT и прочие наработки OpenAI продолжат развиваться семимильными шагами, не ограничиваясь страхами отдельных ретроградов.