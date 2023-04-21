Семья Шумахера подаст иск против немецкой газеты за поддельное ИИ-интервью

Журнал, в своём номере от 15 апреля, обещал «первое интервью» с Шумахером, который получил тяжёлую травму головного мозга ещё в 2013 году. В связи с этим семья гонщика заявила о намерении предпринять «правовые действия» против таблоида.

Сообщается, что с 2013 года Шумахер не появлялся на публике, так как его семья старается сохранить конфиденциальность его личной жизни. В документальном фильме Netflix «Шумахер» его жена рассказала о нынешней жизни гонщика. Там же она подчеркнула их стремление делать всё возможное для улучшения состояния Михаэля.

В то же время обложка Die Aktuelle с фотографией улыбающегося Шумахера гарантировала «не туманные полуфразы от друзей, а ответы от него самого».