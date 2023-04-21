Наука и технологии
07:28, 21 апреля 2023
1 мин.

Семья Шумахера подаст иск против немецкой газеты за поддельное ИИ-интервью

И их можно понять

Немецкий таблоид Die Aktuelle разозлил семью гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера, опубликовав фальшивое интервью с ним, созданное при помощи искусственного интеллекта.

Журнал, в своём номере от 15 апреля, обещал «первое интервью» с Шумахером, который получил тяжёлую травму головного мозга ещё в 2013 году. В связи с этим семья гонщика заявила о намерении предпринять «правовые действия» против таблоида.

Сообщается, что с 2013 года Шумахер не появлялся на публике, так как его семья старается сохранить конфиденциальность его личной жизни. В документальном фильме Netflix «Шумахер» его жена рассказала о нынешней жизни гонщика. Там же она подчеркнула их стремление делать всё возможное для улучшения состояния Михаэля.

В то же время обложка Die Aktuelle с фотографией улыбающегося Шумахера гарантировала «не туманные полуфразы от друзей, а ответы от него самого».

Та самая обложка Die Aktuelle

Та самая обложка Die Aktuelle

Engadget

Стоит отметить, что данный инцидент демонстрирует серьёзность угрозы, которую представляет развитие современного ИИ для создания ложных текстов, фотографий и видео.

Без чётких правовых рамок, мошенники и пропагандисты смогут использовать искусственный интеллект в своих интересах. А это уже может привести к новой эре дезинформации и манипуляции общественным мнением.

Новости партнеров
Новости партнеров