Семью и знакомых назвали неожиданной причиной неудач в борьбе с лишним весом

В результате суммирования данных предыдущих исследований специалисты обнаружили, что семья и друзья часто сознательно или бессознательно мешают близкому человеку избавиться от лишнего веса.

Профессор психологии здоровья Джейн Огден выделила три способа, которыми близкие могут помешать диете: саботаж, подкармливание и сговор.

Согласно исследованию, близкие люди могут саботировать попытки похудения из страха перед изменениями, которые последуют после преображения. Подкармливание, кажущееся заботой и любовью, также является формой саботажа.

Ещё один метод негативной социальной поддержки — сговор с худеющим, при котором человека поощряют за нарушения режима питания и тренировок. В результате такого поведения близких, осуществление поставленных целей становится гораздо сложнее для желающих сбросить лишние килограммы.