Сенатор обвинил Microsoft в уязвимости, приведшей к атаке на больницы США

По словам политика, речь идёт о громком инциденте 2024 года, когда хакеры взломали систему Ascension — одной из крупнейших некоммерческих медицинских организаций в стране. В результате атаки были заблокированы компьютеры во множестве клиник, пришлось отменять операции, а данные более 5 миллионов пациентов оказались в руках злоумышленников.

Уайден обвинил корпорацию в серьёзных недочётах в области кибербезопасности, которые, по его мнению, напрямую способствовали успешной атаке. Он считает, что подобные ошибки несут угрозу критически важной инфраструктуре США.

FTC пока не дала официального ответа на обращение.