Сенатор Совфеда порекомендовал россиянам как можно скорее поменять пароли соцсетей

Артём Шейкин, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики, призвал россиян сменить пароли в социальных сетях. Он обратил внимание на утечку большого количества персональных данных в Интернете.

Сенатор рекомендует сделать пароли сложными и разными для разных сервисов. Он предлагает использовать комбинацию букв разного регистра, специальные символы и не использовать простые слова или короткие комбинации, такие как дата рождения. Длина пароля должна быть не менее 12 символов.

Шейкин выразил свою обеспокоенность тем, что компании не всегда серьёзно относятся к персональным данным пользователей, так как закон об оборотных штрафах за утечки ещё не принят. Он предупредил о возможности доступа злоумышленников к аккаунтам и сервисам, используя скомпрометированные пароли. Например, злоумышленник, получив доступ к сервису заказа еды, может использовать те же логин и пароль для взлома других аккаунтов с банковскими программами или «Госуслугами».

Шейкин обратился к экспертам из Лаборатории Касперского за рекомендациями по созданию надёжных паролей. Они советуют регулярно менять пароли и использовать разные пароли для каждого аккаунта. Они также предлагают методы замены и использования стихотворений для создания и запоминания паролей. Компания рекомендует добавлять цифры месяца к паролю для обновления паролей.