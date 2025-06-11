Наука и технологии
Опубликовано 11 июня 2025, 18:05
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Сенатор США заявил, что Starlink лучше подходит для сельских аэропортов

В городах выгоднее использовать оптоволокно, считает политик
Сенатор Тед Круз заявил, что спутниковый интернет Starlink от Илона Маска более эффективен для отдаленных сельских аэропортов, тогда как в городских условиях предпочтительнее использовать оптоволоконные сети. По его словам, в густонаселенных районах традиционные волоконно-оптические коммуникации остаются более надежными и практичными.
Сенатор США заявил, что Starlink лучше подходит для сельских аэропортов
© ANIRUDH

Круз, возглавляющий сенатский комитет по торговле, отметил, что для горных и малонаселенных районов спутниковые решения могут быть более экономичными и подходящими, чем дорогостоящая прокладка оптоволокна. Он считает, что правительство должно принимать решения, исходя из того, какая технология лучше отвечает конкретным потребностям.

В то же время Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) тестирует использование Starlink в рамках обновления своих устаревших систем связи. Сенатор поддерживает инициативу, направленную на предоставление интернет-доступа через Starlink в домах по всей стране, несмотря на критику, что спутниковый интернет зачастую дороже и менее стабилен по сравнению с оптоволокном.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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