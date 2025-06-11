Сенатор США заявил, что Starlink лучше подходит для сельских аэропортов

Опубликовано 11 июня 2025, 18:051 мин.
Сенатор США заявил, что Starlink лучше подходит для сельских аэропортовВ городах выгоднее использовать оптоволокно, считает политик
Сенатор Тед Круз заявил, что спутниковый интернет Starlink от Илона Маска более эффективен для отдаленных сельских аэропортов, тогда как в городских условиях предпочтительнее использовать оптоволоконные сети. По его словам, в густонаселенных районах традиционные волоконно-оптические коммуникации остаются более надежными и практичными.
Круз, возглавляющий сенатский комитет по торговле, отметил, что для горных и малонаселенных районов спутниковые решения могут быть более экономичными и подходящими, чем дорогостоящая прокладка оптоволокна. Он считает, что правительство должно принимать решения, исходя из того, какая технология лучше отвечает конкретным потребностям.
В то же время Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) тестирует использование Starlink в рамках обновления своих устаревших систем связи. Сенатор поддерживает инициативу, направленную на предоставление интернет-доступа через Starlink в домах по всей стране, несмотря на критику, что спутниковый интернет зачастую дороже и менее стабилен по сравнению с оптоволокном.