Сенатор США заявил, что Starlink лучше подходит для сельских аэропортов

Круз, возглавляющий сенатский комитет по торговле, отметил, что для горных и малонаселенных районов спутниковые решения могут быть более экономичными и подходящими, чем дорогостоящая прокладка оптоволокна. Он считает, что правительство должно принимать решения, исходя из того, какая технология лучше отвечает конкретным потребностям.

В то же время Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) тестирует использование Starlink в рамках обновления своих устаревших систем связи. Сенатор поддерживает инициативу, направленную на предоставление интернет-доступа через Starlink в домах по всей стране, несмотря на критику, что спутниковый интернет зачастую дороже и менее стабилен по сравнению с оптоволокном.