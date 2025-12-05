Сенаторы США представили законопроект против ослабления экспорта ИИ-чипов в Китай

Опубликовано 05 декабря 2025, 23:511 мин.
Сенаторы США представили законопроект против ослабления экспорта ИИ-чипов в КитайДля ограничения доступа к передовым технологиям
Группа сенаторов США представила законопроект, запрещающий администрации Трампа ослаблять экспортные ограничения на поставки чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в Китай. Документ, известный как «SAFE CHIPS Act», предусматривает запрет на 30 месяцев.
Согласно проекту, Министерству торговли будет предписано отклонять заявки на получение лицензий для покупателей из Китая, России, Ирана и Северной Кореи на поставку более совершенных ИИ-чипов, чем те, что им разрешены сейчас. Спустя этот период ведомство должно будет информировать Конгресс о любых планируемых изменениях правил.
Инициатива направлена на предотвращение доступа Пекина к передовым американским чипам, которые, по мнению авторов, могут быть использованы для развития военных и разведывательных возможностей на основе ИИ.
Законопроект поступил на рассмотрение на фоне сообщений о том, что администрация Трампа рассматривает возможность разрешить поставки в Китай ИИ-чипов Nvidia.