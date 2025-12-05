Сенаторы США представили законопроект против ослабления экспорта ИИ-чипов в Китай

Согласно проекту, Министерству торговли будет предписано отклонять заявки на получение лицензий для покупателей из Китая, России, Ирана и Северной Кореи на поставку более совершенных ИИ-чипов, чем те, что им разрешены сейчас. Спустя этот период ведомство должно будет информировать Конгресс о любых планируемых изменениях правил.

Инициатива направлена на предотвращение доступа Пекина к передовым американским чипам, которые, по мнению авторов, могут быть использованы для развития военных и разведывательных возможностей на основе ИИ.

Законопроект поступил на рассмотрение на фоне сообщений о том, что администрация Трампа рассматривает возможность разрешить поставки в Китай ИИ-чипов Nvidia.