Sennheiser HD 505 — новые наушники для аудиофилов и... внезапно геймеров

Из интересного — они проводные. Также в их основе лежит 120-омный драйвер, обеспечивающий частотный диапазон 12–38 500 Гц с искажениями ниже 0.2%.

Благодаря наклонному расположению излучателей, звук воспринимается объемно, а сцена — естественно широкой.

Дизайн наушников унаследован от серии HD 500: металлические решетки, кожаная отделка оголовья и вес всего 237 г. Кабель длиной 1.8 м съёмный и поддерживает замену на альтернативные варианты, включая балансные разъемы или провод с микрофоном.

Sennheiser HD 505 уже доступны на Amazon по цене $249.95.