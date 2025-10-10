Sennheiser представила беспроводные наушники для аудиофилов HDB 630 за €500

Опубликовано 10 октября 2025, 07:501 мин.
Sennheiser представила беспроводные наушники для аудиофилов HDB 630 за €500Ценник не самый гуманный
Компания Sennheiser анонсировала премиальные наушники HDB 630, созданные для аудиофилов.
Модель унаследовала дизайн от MOMENTUM 4, но получила новую акустическую систему с 42-мм драйверами, обеспечивающими детальное и сбалансированное звучание.
HDB 630 поддерживают проводное и беспроводное подключение: через USB-C или Bluetooth 5.2 с кодеком aptX Adaptive. В комплект входит USB-C-передатчик, который добавляет поддержку Hi-Res-аудио даже смартфонам без нужного чипа.
Наушники предлагают параметрический эквалайзер, функцию Crossfeed для имитации звучания колонок и систему активного шумоподавления. Автономность достигает 60 часов, быстрая зарядка даёт 7 часов за 10 минут.
В комплект входят чехол, кабели и адаптер для самолёта. Продажи начнутся 21 октября, цена — €499,90.