Sennheiser представила беспроводные наушники для аудиофилов HDB 630 за €500

Модель унаследовала дизайн от MOMENTUM 4, но получила новую акустическую систему с 42-мм драйверами, обеспечивающими детальное и сбалансированное звучание.

HDB 630 поддерживают проводное и беспроводное подключение: через USB-C или Bluetooth 5.2 с кодеком aptX Adaptive. В комплект входит USB-C-передатчик, который добавляет поддержку Hi-Res-аудио даже смартфонам без нужного чипа.