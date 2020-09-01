Сенсорная панель автомобилей оказалась грязнее общественного туалета

В рамках исследования, степень загрязнения поверхности определялась по количеству относительных световых единиц (RLU), связанных с количеством аденозинтрифосфата (АТФ) на загрязненной поверхности. Таким образом, чем выше был показатель АТФ, тем выше становился и показатель RLU. По итогу, специалисты выяснили, что самым густонаселенным бактериями местом в автомобиле был экран мультимедиа, который на 371% грязнее, чем унитаз! Второе место по части загрязнения занял рычаг коробки передач, достигнув показателя в 331%. Также в топ-5 самых грязных поверхностей салона вошли подрулевые переключатели, руль и рычаг ручного тормоза.

Что интересно, специалисты Compare the Market также выяснили, что салон автомобиля, принадлежащего целой семье, несет в себе примерно вдвое больше бактерий, чем коммерческий автомобиль.