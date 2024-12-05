Сенсорную панель Touch Bar от MacBook Pro выпустили в виде отдельного устройства. Работает даже с Windows

Опубликовано 05 декабря 2024, 08:181 мин.
Сенсорную панель Touch Bar от MacBook Pro выпустили в виде отдельного устройства. Работает даже с WindowsЦена чуть больше $100
На краудфандинговой платформе Kickstarter представили новый гаджет — Flexbar, который напоминает Touch Bar из MacBook Pro.
Устройство оснащено 10-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2K и заключено в прочный алюминиевый корпус с магнитной подставкой.
Flexbar подключается к устройствам через USB-C и совместим с Windows, macOS, Android и iOS.
Панель поддерживает предустановленные элементы управления для популярных приложений, включая программы от Adobe, AutoCAD, Microsoft Office, а также YouTube. Благодаря поддержке сторонних API пользователи могут адаптировать Flexbar под свои задачи.
Разработчики из стартапа ENIAC позиционируют гаджет как универсальный аксессуар для повышения удобства работы.
Предварительная цена устройства на Kickstarter составляет $119, а старт поставок намечен на февраль 2025 года.