Сенсорную панель Touch Bar от MacBook Pro выпустили в виде отдельного устройства. Работает даже с Windows

Устройство оснащено 10-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2K и заключено в прочный алюминиевый корпус с магнитной подставкой.

Flexbar подключается к устройствам через USB-C и совместим с Windows, macOS, Android и iOS.

Панель поддерживает предустановленные элементы управления для популярных приложений, включая программы от Adobe, AutoCAD, Microsoft Office, а также YouTube. Благодаря поддержке сторонних API пользователи могут адаптировать Flexbar под свои задачи.