Наука и технологии
Опубликовано 05 декабря 2024, 08:18
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Сенсорную панель Touch Bar от MacBook Pro выпустили в виде отдельного устройства. Работает даже с Windows

Цена чуть больше $100
На краудфандинговой платформе Kickstarter представили новый гаджет — Flexbar, который напоминает Touch Bar из MacBook Pro.
Сенсорную панель Touch Bar от MacBook Pro выпустили в виде отдельного устройства. Работает даже с Windows
© Kickstarter

Устройство оснащено 10-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2K и заключено в прочный алюминиевый корпус с магнитной подставкой.

Flexbar подключается к устройствам через USB-C и совместим с Windows, macOS, Android и iOS.

Панель поддерживает предустановленные элементы управления для популярных приложений, включая программы от Adobe, AutoCAD, Microsoft Office, а также YouTube. Благодаря поддержке сторонних API пользователи могут адаптировать Flexbar под свои задачи.

Сенсорную панель Touch Bar от MacBook Pro выпустили в виде отдельного устройства. Работает даже с Windows
© Kickstarter

Разработчики из стартапа ENIAC позиционируют гаджет как универсальный аксессуар для повышения удобства работы.

Предварительная цена устройства на Kickstarter составляет $119, а старт поставок намечен на февраль 2025 года.

Источник:Kickstarter
Автор:Булат Кармак
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