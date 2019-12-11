Сербы объединили несколько советских ракетных комплексов в единую систему

Правда, стоит отметить, что новая сербская система, призванная обеспечить защиту наземных боевых порядков от воздушных атак и состоящая из четырех спаренных облегченных ракетных комплексов, была продемонстрирована в рамках боевых учений “Свобода-2019”. Собственная военная разработка была установлена на четырехколесной мобильной платформе НТВ — впервые за все время существования оборонной промышленности Сербии.

Также стало известно, что МТУ-4M можно дополнительно оснастить лазерным дальномером, а также идентификатором “свой-чужой”. Помимо этого, в случае необходимости, на новую систему можно установить средства радиоэлектронного подавления и новейшие разработки в области пусковых установок.