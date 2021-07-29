Сердца умерших от передозировки наркоманов признали пригодными для пересадки

Результатами соответствующего исследования поделилось издание Daily Mail. В рамках работы ученые установили, что нет большой разницы в смертности между пациентами, получившие орган от донора, употребляющего запрещенные вещества или неупотребляющего их.

Также было установлено, что люди, пережившие пересадку сердца от донора, который с большей вероятностью употреблял наркотики, на 21% реже умирают в течение года, чем люди, получившие орган от наркомана в период с меньшим потреблением наркотиков.

“Мы надеемся, что пациентам, которые ожидают трансплантации, будет предложено принять сердца от доноров, у которых был гепатит С или которые умерли от передозировки наркотиков”, — заключил доктор Рави Дхингра, один из исследователей.