Сердца умерших от передозировки наркоманов признали пригодными для пересадки

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Сердца умерших от передозировки наркоманов признали пригодными для пересадкиА также тех, кто болел гепатитом С
Ученые пришли к выводу, что сердца наркоманов, умерших от передозировки, пригодны для пересадки.
Результатами соответствующего исследования поделилось издание Daily Mail. В рамках работы ученые установили, что нет большой разницы в смертности между пациентами, получившие орган от донора, употребляющего запрещенные вещества или неупотребляющего их.
Также было установлено, что люди, пережившие пересадку сердца от донора, который с большей вероятностью употреблял наркотики, на 21% реже умирают в течение года, чем люди, получившие орган от наркомана в период с меньшим потреблением наркотиков.
“Мы надеемся, что пациентам, которые ожидают трансплантации, будет предложено принять сердца от доноров, у которых был гепатит С или которые умерли от передозировки наркотиков”, — заключил доктор Рави Дхингра, один из исследователей.