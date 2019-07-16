Ferra

Сериал "Чернобыль" довел ликвидатора аварии до самоубийства

Мужчина не выдержал несправедливости
Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил жизнь самоубийством после того, как посмотрел сериал от HBO “Чернобыль”. Произошла трагедия еще 15 июня, но о ней широкая публика узнала лишь сейчас, когда о случившемся написала британская газета Daily Mail.

Погибший был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, то есть одним из тех ребят, кто первыми были мобилизованы в качестве ликвидаторов. Жусупов работал прямо рядом с реактором, на самом опасном, четвертом, энергоблоке. В дальнейшем на протяжении всей жизни его мучили сильные головные боли. По словам же дочери погибшего, отец смотрел сериал “со слезами на глазах”, так как увиденное вызывало у него самые тяжелые воспоминания о случившемся.

”Последний раз я видел его, он сожалел, что так и не может добиться расширения (положенной ему от государства жилплощади —прим. редакции). Я считаю, что он спрыгнул с высоты от отчаяния, так как много лет не мог получить жилье", — делает свой вывод председатель "Инвалидов Чернобыля" Бакитжан Сатов. По его словам, на данный момент в области живет 244 ликвидатора аварии и около 20 из которых до сих пор стоят в очереди на жилье.

Пятисерийный мини-сериал "Чернобыль" производства НВО, снятый режиссером Йоханом Ренком по сценарию Крейга Мазина, вышел 6 мая 2019 года. Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС и о героических усилиях советских граждан по ликвидации ее последствий. Согласно оценке пользователей IMDB, он занимает первую строчку в списке 250 лучших телесериалов всех времен.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...