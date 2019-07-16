Сериал "Чернобыль" довел ликвидатора аварии до самоубийства

Погибший был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, то есть одним из тех ребят, кто первыми были мобилизованы в качестве ликвидаторов. Жусупов работал прямо рядом с реактором, на самом опасном, четвертом, энергоблоке. В дальнейшем на протяжении всей жизни его мучили сильные головные боли. По словам же дочери погибшего, отец смотрел сериал “со слезами на глазах”, так как увиденное вызывало у него самые тяжелые воспоминания о случившемся.

”Последний раз я видел его, он сожалел, что так и не может добиться расширения (положенной ему от государства жилплощади —прим. редакции). Я считаю, что он спрыгнул с высоты от отчаяния, так как много лет не мог получить жилье", — делает свой вывод председатель "Инвалидов Чернобыля" Бакитжан Сатов. По его словам, на данный момент в области живет 244 ликвидатора аварии и около 20 из которых до сих пор стоят в очереди на жилье.

Пятисерийный мини-сериал "Чернобыль" производства НВО, снятый режиссером Йоханом Ренком по сценарию Крейга Мазина, вышел 6 мая 2019 года. Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС и о героических усилиях советских граждан по ликвидации ее последствий. Согласно оценке пользователей IMDB, он занимает первую строчку в списке 250 лучших телесериалов всех времен.