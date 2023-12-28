Сериал по игре The Last of Us стал самым скачиваемым на торрентах в 2023 году

Этот сериал, выпущенный HBO, обогнал такие популярные шоу, как «Дом дракона» и «Мандалорец», заняв первое место в рейтинге.

The Last of Us привлек внимание миллионов зрителей благодаря своему захватывающему сюжету и высококачественному продакшену.

Сериал рассказывает о постапокалиптическом мире, где люди ведут борьбу за выживание после глобальной эпидемии.

Второе место рейтинга занял «Мандалорец» от Disney+, а третье — «Локи», также от Disney+.

Интересно, что в топ-10 «самых пиратских шоу» доминируют сериалы, доступные на подписочных сервисах, что указывает на то, что многие зрители предпочитают пиратство вместо покупки еще одной подписки.