Сериал по игре The Last of Us стал самым скачиваемым на торрентах в 2023 году

Сериал по игре The Last of Us стал самым скачиваемым на торрентах в 2023 годуИнтересный выбор зрителей
Сериал The Last of Us, основанный на одноименной видеоигре, стал самым скачиваемым телешоу 2023 года среди пользователей торрентов.
Этот сериал, выпущенный HBO, обогнал такие популярные шоу, как «Дом дракона» и «Мандалорец», заняв первое место в рейтинге.
The Last of Us привлек внимание миллионов зрителей благодаря своему захватывающему сюжету и высококачественному продакшену.
Сериал рассказывает о постапокалиптическом мире, где люди ведут борьбу за выживание после глобальной эпидемии.
Второе место рейтинга занял «Мандалорец» от Disney+, а третье — «Локи», также от Disney+.
Интересно, что в топ-10 «самых пиратских шоу» доминируют сериалы, доступные на подписочных сервисах, что указывает на то, что многие зрители предпочитают пиратство вместо покупки еще одной подписки.