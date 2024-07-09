Сертификация FCC подтвердила два размера Pixel Watch 3, впервые в серии

Это первый случай в серии, когда Google предлагает различные размеры для своих смарт-часов. Ожидается, что часы будут представлены на мероприятии Made by Google 13 августа.

Согласно отчетам, Pixel Watch 3 поддерживают 5 ГГц Wi-Fi и получат поддержку Ultra-Wideband (UWB).

Эти улучшения позволят увеличить скорость передачи данных и уменьшить помехи, что обеспечит более стабильное соединение. UWB также может открыть новые возможности для функции разблокировки часов при подключении к смартфону Pixel.

Согласно документам FCC, будут доступны модели с LTE и без LTE, а также два размера: 41 мм и 45 мм.

Внешний вид часов не сильно изменится, однако корпус станет немного толще, а рамки экрана — тоньше. С этими обновлениями пользователи могут ожидать более продвинутые функции и улучшенную производительность.