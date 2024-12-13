Сервера Apple Intelligence получат новый, специально созданный для них, чип уже в 2026 году

В 2026 году компания выпустит новый чип, кодовое название которого — Baltra. Этот чип заменит M2 Ultra, используемый в текущих серверах Apple Intelligence.

В разработке Baltra участвует Broadcom, которая, по данным источников, будет поставлять один из чиплетов.

Чип Baltra создаётся на базе 3-нм техпроцесса TSMC N3P — той же технологии, которая будет применяться для массового производства A19 и A19 Pro в iPhone 17.

Его архитектура основана на модульной конструкции из чиплетов, что позволяет упростить производство, сократить затраты и повысить производительность.

Сервера Apple Intelligence, которые тренируют крупные языковые модели, столкнулись с растущим объёмом запросов.

Новый чип призван не только увеличить их вычислительные мощности, но и расширить возможности облачных сервисов Apple.