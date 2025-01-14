Наука и технологии
Опубликовано 14 января 2025, 21:45
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Серверы NVIDIA Blackwell столкнулись с перегревом и сбоями

Крупные клиенты сокращают заказы
Серверы NVIDIA Blackwell, разработанные для работы с искусственным интеллектом (ИИ), столкнулись с серьезными проблемами: перегревом и сбоями в работе. Эти недостатки привели к тому, что такие гиганты, как Microsoft, Google, начали сокращать свои заказы. Общая стоимость ранее запланированных закупок превышала $10 миллиардов.
Серверы NVIDIA Blackwell столкнулись с перегревом и сбоями

© Ferra.ru

Проблемы начались еще в конце 2024 года, когда NVIDIA должна была запустить массовое производство серверов Blackwell. Сообщалось, что новая архитектура имела конструктивный дефект, из-за которого наблюдались повышенные тепловые нагрузки. Несмотря на заверения компании о решении проблемы, свежий отчет от The Information указывает на то, что серверы по-прежнему испытывают сбои, связанные с неправильным соединением чипов.

Ключевой проблемой, по данным экспертов, является технология упаковки CoWoS от TSMC, используемая для соединения компонентов. NVIDIA попыталась внести изменения в производство, заменив маску GPU, но это не принесло желаемого результата. На фоне этих сложностей крупные заказчики начали переключаться на предыдущую, проверенную временем линейку Hopper.