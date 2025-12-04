Серверы NVIDIA ускорили популярные китайские ИИ-модели в 10 раз

Речь идет о так называемых смешанных экспертных моделях, которые разбивают запросы на части, обрабатываемые разными «экспертами» внутри алгоритма. Этот подход набрал популярность после успеха китайской модели DeepSeek. Позже его переняли OpenAI, французская Mistral и китайская Moonshoot AI.

Сервер NVIDIA, оснащенный 72 ведущими чипами компании, продемонстрировал десятикратное ускорение при работе с моделью Kimi K2 Thinking от Moonshoot по сравнению с предыдущим поколением оборудования. Аналогичный прирост производительности был отмечен и для моделей DeepSeek.

По словам NVIDIA, достижение стало возможным благодаря большому количеству чипов в одном сервере и высокоскоростным связям между ними.