Серверы NVIDIA ускорили популярные китайские ИИ-модели в 10 раз

Опубликовано 04 декабря 2025, 22:321 мин.
Серверы NVIDIA ускорили популярные китайские ИИ-модели в 10 разУстройства компании показали рекордную производительность
NVIDIA заявила, что ее новейшие серверы для искусственного интеллекта (ИИ) способны в десять раз повысить производительность современных моделей. Среди них две популярные разработки из Китая.
Речь идет о так называемых смешанных экспертных моделях, которые разбивают запросы на части, обрабатываемые разными «экспертами» внутри алгоритма. Этот подход набрал популярность после успеха китайской модели DeepSeek. Позже его переняли OpenAI, французская Mistral и китайская Moonshoot AI.
Сервер NVIDIA, оснащенный 72 ведущими чипами компании, продемонстрировал десятикратное ускорение при работе с моделью Kimi K2 Thinking от Moonshoot по сравнению с предыдущим поколением оборудования. Аналогичный прирост производительности был отмечен и для моделей DeepSeek.
По словам NVIDIA, достижение стало возможным благодаря большому количеству чипов в одном сервере и высокоскоростным связям между ними.