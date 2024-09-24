Сервис аренды электросамокатов Whoosh подключит оплату поездок «Тройкой»

Москвичи смогут использовать карту «Тройка» для аренды электросамокатов Whoosh — достаточно приложить её к рулю самоката, чтобы начать или завершить поездку. Оплата снимается с привязанной банковской карты. Это решение делает процесс аренды электросамокатов проще и удобнее, позволяя жителям города не зависеть от телефона, если у него, например, разрядился аккумулятор или возникли проблемы со связью.

Как отмечают в компании Whoosh, новый функционал упрощает передвижение по Москве. Электросамокаты уже стали важной частью городской транспортной системы, наряду с метро, автобусами и такси. Теперь пересаживаться с одного вида транспорта на другой можно буквально одним касанием. Егор Баяндин, технический директор Whoosh, объяснил, что каждая модель самоката оборудована NFC-считывателем, что и позволяет использовать карту «Тройка» в этом процессе.

Для активации функции пользователи должны зарегистрироваться в приложении Whoosh и привязать карту «Тройка» к своему аккаунту. Процесс оплаты остаётся привычным — деньги списываются с банковской карты. Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы, рассказал, что «Тройка» уже покрывает 80% поездок в метро и активно развивается, а её переход на российский чип и полная локализация производства делают карту ещё более удобной и функциональной для москвичей.