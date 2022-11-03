Сервис аренды самокатов Whoosh отбил атаку хакеров, пытавшихся выкрасть персональные данные клиентов

Служба безопасности обнаружила вероятность утечки персональных данных клиентов сервиса и оперативно отреагировала. Поэтому важные данные не были украдены. Но к некоторым «фрагментам» информации хакеры доступ всё-таки получили.

Сообщается, что хакерам удалось получить доступ к номеру телефона, адресу электронной почты, никнейму, неполному номеру банковской карты. Но не к чувствительным — наиболее важным данным.

Сервис начал внутреннее расследование и в дальнейшем обратится в правоохранительные органы.

«Утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информация о транзакциях или детали поездок», — рассказали в Whoosh.