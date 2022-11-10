Сервис «Авито Работа» запустил чат-бот для кандидатов на вакансии

Чат-бот работает на основании 6 сценариев: универсального, для удаленной работы, для запроса необходимых документов для трудоустройства, для групп профессий «Водители, таксисты» и «Курьеры», для кандидатов, которые готовы работать вахтовым методом. Работодатель может выбрать готовый сценарий или создать в конструкторе свой.

Боты будут моментально откликаться на запросы соискателей и вести диалог, отсеивая не подходящих. Также боты интегрированы в мессенджер «Авито», в раздел «Кандидаты» в профессиональном кабинете работодателя «Авито Pro». Сделано этого для того, чтобы рекрутер не пропустил ни одно отклика на вакансию.